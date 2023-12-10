مطران الفيوم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الأنبا إبرام، مطران الفيوم، ورئيس أديرتها، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي انطلقت، صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام، وذلك في لجنة رقم 3 بمدرسة الشهيد المهندس محمد يوسف عبد السلام «مبارك كول سابقا» بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، ورافق مطران الفيوم، عدد من القساوسة والقمامصة، ورجال الكنيسة الأرثوذكسية بالفيوم.

رئيس اللجنة يساعد مطران الفيوم وتوجه رئيس اللجنة، لساحة المركز الانتخابي، لمساعدة مطران الفيوم، في الإدلاء بصوته، لظروفه الصحية، التي تمنعه من الصعود للطابق الثاني، للإدلاء بصوته.

إقبال على الاقتراع

وتشهد محافظة الفيوم، إقبالًا منذ بداية الاقتراع التي بلغ عددها نحو 323 لجنة موزعة بداخل 283 مقرًا انتخابيًا لاستقبال أكثر من مليون و100 ألف ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت بمختلف أرجاء المحافظة.وحرص الشباب على الإدلاء بأصواتهم فور فتح لجان الاقتراع تجنبًا للزحام، كما تصدرت السيدات المشهد أمام مختلف اللجان.