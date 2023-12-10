«هيئة الدواء» تحدد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا

أصدرت هيئة الدواء المصرية، بيانًا بشأن لقاح الإنفلونزا الموسمية والفئات الممنوعة من الحصول عليه، وقالت إنه مهم خاصة للفئات «الأشد احتياجًا»؛ كونها الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، موضحة أنّ اللقاح يحصل عليه أي شخص عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد.​

فئات أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا

وتابعت أنّ التطعيم يعد مهمًا خصوصًا للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا، والبالغين فوق الـ50 عامًا، الذين يعانون من أمراض مزمنة قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، مثل: «الربو، مرض السرطان وعلاجه، داء الانسداد الرئوي المزمن، والتليف الكيسي، السكري، فيروس نقص المناعة البشرية (مرض الإيدز)، أمراض الكلى أو الكبد، الحوامل، الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة».​

الفئات العمرية المسموح لها بأخذ اللقاح

وأضافت أنه يمكن لجميع الفئات العمرية بعد الـ6 شهور، أخذ اللقاح إنّ لم يكن لديهم موانع طبية، وينبغي استشارة مقدمي الرعاية الصحية لاختيار مستحضر لقاح الإنفلونزا الأنسب للشخص، ويمكن أخذ اللقاح في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، إذ يساعد اللقاح على منع الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، لافتة إلى أنه يجب أنّ يتلقى الأطفال الذين يحتاجون لأخذ جرعتين، جرعتهم الأولى في أقرب وقت ممكن؛ لأنه يجب إعطاء الجرعتين بفاصل 4 أسابيع على الأقل.