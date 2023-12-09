رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

هيئة الدواء تكشف أهمية فيتامين ب 12 «كوبالامين»: يقي من تلف الأعصاب

كتب:

مريم الخطري
01:03 م | السبت 09 ديسمبر 2023
هيئة الدواء

هيئة الدواء

​أصدرت هيئة الدواء، بيانا خاصا بفيتامين ب 12 «كوبالامين» وأهميته، مؤكدة أن له دور أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء، وأيضا الخلايا والوظائف العصبية، وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا، التي تحمل المعلومات الوراثية.

المصادر الغذائية لفيتامين ب 12 (كوبالامين)

وأشارت الهيئة، إلى أن المصادر الغذائية لفيتامين ب 12، الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما يُضاف إلى بعض الأغذية، كما هو الحال مع حبوب الإفطار المدعمة به، ويتوفر كمكمِّل غذائي يؤخذ بطريق الفم. ​

وأضافت هيئة الدواء: «يمكن أن يُوصف فيتامين ب 12 في صورة حُقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين ب 12 لدى كبار السن ومرضى السكري، والمصابين بأمراض الجهاز الهضمي، التي تؤثر على امتصاص العناصر المغذية».​

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12، إذا تُرك دون علاج، إلى فقر الدم والإرهاق، وضعف العضلات، ومشكلات بالأمعاء وتلف الأعصاب، واضطرابات المزاج، مشيرة إلى أن جرعة فيتامين ب 12 اليومية الموصى بها للبالغين هي 1.4 ميكروجرام.​

اقرأ المزيد:

رئيس هيئة الدواء: مصر تدعم جهود البحرين في تطوير نظامها الصحي

هيئة الدواء توضح كيفية الوقاية من مرض شلل الأطفال.. التطعيم أولا

رئيس هيئة الدواء يلتقي عددا من مسئولي الهيئات المناظرة بالدول الأفريقية

تحذير عاجل من هيئة الدواء من تأثير فوار الحموضة
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.