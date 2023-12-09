هيئة الدواء تكشف أهمية فيتامين ب 12 «كوبالامين»: يقي من تلف الأعصاب

​أصدرت هيئة الدواء، بيانا خاصا بفيتامين ب 12 «كوبالامين» وأهميته، مؤكدة أن له دور أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء، وأيضا الخلايا والوظائف العصبية، وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا، التي تحمل المعلومات الوراثية.

المصادر الغذائية لفيتامين ب 12 (كوبالامين)

وأشارت الهيئة، إلى أن المصادر الغذائية لفيتامين ب 12، الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما يُضاف إلى بعض الأغذية، كما هو الحال مع حبوب الإفطار المدعمة به، ويتوفر كمكمِّل غذائي يؤخذ بطريق الفم. ​

وأضافت هيئة الدواء: «يمكن أن يُوصف فيتامين ب 12 في صورة حُقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين ب 12 لدى كبار السن ومرضى السكري، والمصابين بأمراض الجهاز الهضمي، التي تؤثر على امتصاص العناصر المغذية».​

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12، إذا تُرك دون علاج، إلى فقر الدم والإرهاق، وضعف العضلات، ومشكلات بالأمعاء وتلف الأعصاب، واضطرابات المزاج، مشيرة إلى أن جرعة فيتامين ب 12 اليومية الموصى بها للبالغين هي 1.4 ميكروجرام.​