هيئة الدواء تكشف أهمية فيتامين ب 12 «كوبالامين»: يقي من تلف الأعصاب
كتب:
مريم الخطري
01:03 م | السبت 09 ديسمبر 2023
هيئة الدواء
أصدرت هيئة الدواء، بيانا خاصا بفيتامين ب 12 «كوبالامين» وأهميته، مؤكدة أن له دور أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء، وأيضا الخلايا والوظائف العصبية، وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا، التي تحمل المعلومات الوراثية.
المصادر الغذائية لفيتامين ب 12 (كوبالامين)
وأشارت الهيئة، إلى أن المصادر الغذائية لفيتامين ب 12، الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما يُضاف إلى بعض الأغذية، كما هو الحال مع حبوب الإفطار المدعمة به، ويتوفر كمكمِّل غذائي يؤخذ بطريق الفم.
وأضافت هيئة الدواء: «يمكن أن يُوصف فيتامين ب 12 في صورة حُقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين ب 12 لدى كبار السن ومرضى السكري، والمصابين بأمراض الجهاز الهضمي، التي تؤثر على امتصاص العناصر المغذية».
وأوضحت الهيئة، أنه يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12، إذا تُرك دون علاج، إلى فقر الدم والإرهاق، وضعف العضلات، ومشكلات بالأمعاء وتلف الأعصاب، واضطرابات المزاج، مشيرة إلى أن جرعة فيتامين ب 12 اليومية الموصى بها للبالغين هي 1.4 ميكروجرام.