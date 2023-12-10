وزير التعليم يكرّم طالبان فازا بالمركز الثالث عالميا في مسابقة «ucmas» الدولية

كرّم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبان يوسف نجم الدين علي، بالصف الأول الإعدادي، ورودينا نجم الدين علي، بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الدعوة الإسلامية بسوهاج التابعة لمجموعة 30 يونيو، لحصولهما على المركز الثالث عالميا في مسابقة «ucmas» الدولية؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

الطلاب المتفوقين

وهنأ الوزير الطلاب المتفوقين، متمنيا لهم التوفيق في دراستهم ومواصلة تفوقهم، وأن يسهموا في إحداث التطور والرقي المنشود من خلال ما تعلموه واكتسبوه من مهارات التفكير والإبداع.

ووجّه الوزير بإعفاء الطالبان من المصروفات الدراسية، تكريما لهما على تفوقهما، كما أهدى الوزير الطالبان درع الوزارة، تحفيزا لهما على مواصلة التفوق العلمي، وكي يكونا قدوة لزملائهما في المراحل التعليمية المختلفة.

يذكر أنّ هذه المسابقة تقام بمشاركة 74 دولة على مستوى العالم في دولة ماليزيا.