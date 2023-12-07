وزير التعليم: التحول الرقمي أصبح حتميا.. وتوفير تابلت لطلاب 2500 مدرسة ثانوي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن التحول الرقمي أصبح أمرًا حتميًا، لذا اهتمت الوزارة بإنشاء المنصات التعليمية والقنوات التعليمية «مدرستنا»، كما توفر الوزارة تابلت لطلاب 2500 مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية في المرحلة الثانوية.

بناء الإنسان المصري وفق أهداف التنمية المستدامة

وشدد الوزير على خلال مؤتمر «مصر السيسي بناء الدولة الحديثة»، أن الوزارة حريصة على استكمال التطوير لأن التطوير خطة دولة، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت الخطة الاستراتيجية 2024 - 2029 والتي تتوافق مع برنامج عمل الحكومة بهدف بناء الإنسان المصري وفق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، تقدم الوزير بأسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه للوطن من عطاء متميز والذي أثمر عن الإنجازات والنجاحات العظيمة التى تحققت لمصر الغالية داخليا وخارجيا بفضل قيادة حكيمة ورؤية ثاقبة أعادت لمصر مكانتها فى قلب الامة العربية.وقد تضمنت فعاليات المؤتمر عرض فيلم تسجيلى حول إصدارات جريدة الجمهورية، وجلسات حول الجمهورية الجديدة وبناء الانسان المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وآياد أبو حجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، واللواء عمرو عبدالهادي مدير المكتب الفنى بالجهاز المركزي للتعمير واللواء سمير فرج المفكر والخبير الاستراتيجي، والدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.