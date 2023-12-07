وزير التعليم: الطالب بالمدارس التكنولوجية يضمن وظيفته قبل التخرج

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، التطور الذي شهدته منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية في المجتمع عن التعليم الفني ويبلغ عددها حاليا 76 مدرسة على مستوي الجمهورية.

وأكد أن الوزارة تسعى للتوسع في أعداد هذه المدارس، إذ أن الطالب من خريجي هذه المدارس يضمن وظيفته قبل التخرج، وله الحق في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون معادلة، كما يستطيع الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة، فضلًا عن زيادة الطلب من مختلف دول العالم على هؤلاء الخريجين.

تطوير التعليم الفني جاء من خلال الشراكة مع القطاع الخاص

وأضاف وزيرالتعليم ، في مؤتمر «مصر السيسي بناء الدولة الحديثة» أن تطوير التعليم الفني جاء من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشراكة القوية مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تمثل إحدى أهم سياسات الوزارة وعلى رأس أولويات خطتها الاستراتيجية 2024 / 2029.

التوسع في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

وأكد الوزير سعي الوزارة للتوسع في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM حتى يكون هناك مدرسة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن طلاب هذه المدارس يحصدون جوائز ومراكز متقدمة في المسابقات الدولية على مستوى العالم، وإضافة إلى ذلك تم إنشاء مدرسة العباقرة والتي يتم اختيار طلابها المتميزين من مدارس المتفوقين بالصفوف الأولى، وتستهدف الوزارة عمل توأمة مع المدارس المناظرة لها في العالم فضلًا عن توفير المنح الدراسية لهم في الجامعات خارج مصر.