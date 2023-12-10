رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالتجمع الخامس: الإقبال على التصويت منتظم

أدلى المستشار أشرف فوزي رئيس اللجنة العامة للانتخابات لمنطقة التجمع الخامس، بصوته داخل لجنة مدرسة سيزا نبرواي بالتجمع الخامس.

وأكد خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام سير العملية الانتخابية، وتهيئة لجان تليق بالناخبين قائلا: «في إقبال من الناخبين ودا شيء يسعدني، ونناشد المواطنين إن مصر عملت اللي عليها في تنفيذ الانتخاب، ودور المواطن يعمل اللي عليه».

وبالنسبة لمدّ فترة الانتخابات حتى التاسعة مساءًا، أوضح «فوزي» أنَّه في حال وجود إقبال كبير تحدد الهيئة إمكانية مدّ فترة انتهاء الاقتراع، مستكملًا «رسالتي للشعب المصري إنه يقوم بواجبه ويمارس حقه، ونرجوا المزيد من الإقبال».