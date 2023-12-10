لأول مرة.. «جرجس» يصوت في الانتخابات بطريقة برايل: «أشارك في مستقبل مصر»

في مشهد احتفالي مشرف وقف عشرات الناخبين أمام لجان مدرسة شبرا الثانوية بنين بروض الفرج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ومنهم نادي جرجس، من ذوي الإعاقات البصرية.

استند جرجس على كتف زوجته حتى وصل إلى لجنته الانتخابية، ليصوت بطريقة برايل التي استحدثتها الهيئة الوطنية للانتخابات في العام الحالي لتصويت المكفوفين لأول مرة، مؤكدًا سعادته باهتمام الدولة بتوفير بطاقة اقتراع للمكفوفين، ليصبح لهم الحق بالقيام بكل مراحل الانتخاب بأنفسهم، والمشاركة في صناعة مستقبل مصر.

جرجس يمارس حقه الدستوري بمفرده

إيمانًا بأهمية الصوت الانتخابي وكفالة الدستور لحقه في كتابة مستقبل مصر، أصر الأربعيني جرجس على الحضور منتظرا دوره في التصويت، من أجل المشاركة الإيجابية واستكمال مسيرة الإنجازات التي تعيشها مصر منذ عدة سنوات.

ولتيسير عملية الانتخاب عليه، ساعده مسؤولي اللجنة على خطوات التصويت من خلال تسلميه بطاقة الاقتراع ومن ثم توجيهه الي المكان المخصص الي الإدلاء بصوته حتى وضع بطاقة الاقتراع في صندوق الانتخاب.

وحرصت الهيئة كذلك على تسهيل عملية التصويت على ذوي الهمم من مختلف الاعاقات الحركية إيماناً من الدولة المصرية بحقهم الدستوري الأصلي في التصويت، ورحبت بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية الرقابية.