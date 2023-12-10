العاملون بمواني البحر الأحمر يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

أدلى العاملون بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث وفرت الهيئة أتوبيسات لنقل العاملين لمقار لجانهم الانتخابية.

ووفرت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر الأتوبيسات، بهدف تمكين العاملين في الهيئة والمواني التابعة بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، من المشاركة في الانتخابات كواجب وطني وحق دستوري وقانوني.

رئيس الهيئة يدعو العاملين للتصويت

ودعا اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة العاملين بالهيئة للمشاركة في الانتخابات واستعمال حقهم الدستوري في اختيار من يرونه مناسبا للمرحلة القادمة لرئاسة مصر ليكون قادرا على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد لستة سنوات قادمة، حيث تعتبر المشاركة في الانتخابات ضرورة حتمية لكل مواطن، وليست رفاهية في ظل التحديات العالمية والأزمات الإقليمية المتعددة.