الطلاب المغتربون بجامعة الملك سلمان الدولية يشاركون في الانتخابات الرئاسية

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية، نقل الطلاب إلى المقار الانتخابية، وذلك بهدف مساعدة الطلاب المغتربين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار «شارك صوتك هيوصل».

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، ضرورة المشاركة الإيجابية لمنتسبي الجامعة بجميع فروعها بمحافظة جنوب سيناء بمدن طور سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر في الانتخابات الرئاسية، كلُ في نطاق جامعته، من أجل مشهد ديمقراطي يليق بمصر ويصنع مستقبلها ويؤكد ريادتها.

توفير وسائل مواصلات للطلاب

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم توفير وسائل النقل لتسهيل وصول الطلاب للجان الانتخابية للتصويت باعتباره جزء من دورها كاستحقاق وواجب وطني أصيل، وحث أبنائنا الطلاب الجامعي والأكاديميين على المشاركة.

وأكد أنه ستستمر المشاركة من طلاب الجامعة ومنتسبيها على مدار أيام الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية، التي يتم عقدها خلال 3 أيام من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري.