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انتخابات المصريين بالداخل

توافد المواطنين أمام لجنة مدرسة الجمعية الإعدادية في السيدة زينب

كتب:

إسراء سليمان
10:57 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
اللجان الانتخابية بالسيدة الزينب

اللجان الانتخابية بالسيدة الزينب

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توافد المواطنين على لجنة مدرسة الجمعية الإعدادية في السيدة زينب، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. 

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، بدءا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلى أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وهناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

 

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.