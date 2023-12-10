محافظ أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بإحدى لجان الوافدين

أدلي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة الوافدين داخل نادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط.

وحث محافظ أسيوط المواطنين بالنزول والمشاركة في الحق الدستوري والقانوني، موكدا أن هذه المشاهد المبهرة تعكس وعي المواطنين في حرصهم على أداء واجبهم الوطني في الانتخابات الرئاسية 2024 والمشاركة بفعالية وممارسة حقهم الدستورى إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

المشاركة بالإنتخابات الرئاسية

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه شهدت العديد من اللجان بالمراكز والأحياء اقبالا على لجان الاقتراع من كبار السن من الرجال والسيدات، فضلًا عن الناخبين من ذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مبكرًا منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباح اليوم وسط سعادة على وجوه جميع الحاضرين.

كان محافظ أسيوط قد ترأس غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية وفتح اللجان في اليوم الأول بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والعقيد محمد الطنطاوى المستشار العسكري للمحافظة ويحيى زكريا أبورحمة مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام والقيادات الأمنية والعسكرية وممثلي كافة المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.