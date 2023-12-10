محافظ البحر الأحمر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

أدلى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية باللجنة الانتخابية بمدرسة رجاك بمدينة الغردقة، فيما شهدت العملية الانتخابية توافد المواطنين على لجان البحر الأحمر.

الانتخابات الرئاسية في البحر الأحمر

وأشار محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، أمام اللجنة، إلى أن جميع اللجان الانتخابية بمختلف مدن المحافظة شهدت توافد العديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ بدء عملية التصويت، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال المرتفعة تدل على وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة في الانتخابات.

المشاركة في انتخابات الرئاسية

ودعا «حنفي» مواطني البحر الأحمر ممن لهم حق التصويت إلى النزول والإدلاء والمشاركة في مستقبل مصر، مشيرا إلى أن التصويت حق مكفول لجميع الموطنين بالدولة.

يذكر أن عدد اللجان الانتخابية بمحافظة البحر الأحمر 82 لجنة فرعية، و7 لجان عامة، حيث تضم مدينة رأس غارب 8 لجان، ومدينة الغردقة 40 لجنة، وتضم مدينة سفاجا 11 لجنة ، ومدينة القصير 11 لجنة ، اما مدينة مرسي علم تضم 7 لجان ، ومدينة 3 لجان ، وحلايب لجنتين.