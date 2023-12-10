طوابير أمام لجان الانتخابات الرئاسية 2024 في البحر الأحمر

أشار المستشار علي أبو بكر، رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى الإقبال الكبير من مواطني حلايب وشلاتين على لجان الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت مقار اللجان الانتخابية بحلايب وشلاتين، إقبالًا كبيرًا من مواطني الجنوب، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، حاملين أعلام مصر في أول أيام الانتخابات الرئاسية.

كما شهدت لجان البحر الأحمر، إقبالًا من سيدات الغردقة على لجان الاقتراع وتوافد عدد كبير من الناخبين على اللجان.

6 لجان مغتربين في البحر الأحمر

وقال أحمد الدقاق، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أنّ المحافظة تضم 6 لجان مغتربين هي: «رأس شقير، مدرسة الثانوية الصناعية البحرية بسفاجا، بورتو غالب في مرسى علم، و3 لجان في الغردقة بمدارس الجوهرة التجريبية ورجاك والقديس يوسف».

ولفت إلى أنّ عدد الناخبين بالبحر الأحمر، يبلغ 321 ألفًا و778 ناخبًا في 82 لجنة برأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين.

العاملون بقطاع السياحة يشاركون في الانتخابات الرئاسية

وقال محمد أبو النصر، رئيس مجموعة فنادق سياحية بالغردقة لـ«الوطن»، إنّ آلاف العاملين بفنادق الغردقة توافدوا على اللجان للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية منذ التاسعة صباحًا، إذ يضم القطاع السياحي أكثر من 170 فندقًا ومنتجعًا سياحيًا.

ومن جهته، قال أحمد علي، أحد العاملين في فندق بشرم الشيخ، إنّ إدارة الفنادق وفرت أتوبيسات لنقل الموظفين والعمال، لتسهيل عملية الاقتراع الانتخابي.

وأوضح سمير رشوان، مدير أحد الفنادق السياحية، أنّ الفندق أرسل الموظفين على دفعات إلى لجان الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم: «يجب علينا أنّ ننقل صورة متحضرة أمام العالم أجمع، والمشاركة في الاستحقاق الدستوري واجب وطني».