«وكيل الشيوخ»: مصر تكتب تاريخا جديدا في الانتخابات الرئاسية

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم، بلجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالدقي، أن مصر تكتب تاريخا جديدا اليوم بانتخاب رئيس الدولة، وبمشاركة غير مسبوقة من المواطنين.

أهمية الصوت الانتخابي لكل مواطن

أكد المستشار بهاء أبوشقة، أهمية الصوت الانتخابي للمواطن، الذي أوجبه قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل مصري بلغ 18 عاما، ليشارك في مسيرة بلده، مشيراً إلى أن للمشاركة الفاعلة دلالات مهمة في مقدمتها التأكيد على حرص المواطن على المشاركة في صنع مستقبل بلده الأمني والسياسي والاقتصادي، وحماية الدولة المصرية والأمن القومي المصري، قائلا: «انتخبوا من ترونه أقرب لحماية الأمن القومي، والأجدر بأن يقود البلاد نحو الدولة العصرية الحديثة».

أضاف أن إرادة المصريين هي الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، وأن الرهان على المواطن المصري في الوقوف بجانب بلده في كل التحديات التي تواجهها.

وكيل الشيوخ: المشاركة الحاشدة في الانتخابات الرئاسية رسالة قوية

أوضح «أبوشقة» أن المشاركة الحاشدة في الانتخابات الرئاسية، رسالة قوية للمغرضين والمشككين والمتآمرين على الدولة، وقد رأينا فطنة المصريين لهذا التآمر، منذ خروجهم في 30 يونيو لؤاد المؤامرة التي تٌحاك ضد البلاد، مشيراً إلى أن صوت المواطن رسالة للتكاتف والإصرار على دعم الدولة المصرية في معركتها نحو البناء ومواجهة كل التحديات على قلب رجل واحد.