رئيس وطلاب جامعة السويس يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

أدلى الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، بصوته في الانتخابات الرئاسية، برفقة الطلاب بإحدى لجان المغتربين المخصصة لهم بالسويس.

رئيس الجامعة يحث الطلاب على التصويت

وأجرى أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، جولة في مختلف كليات الجامعة لمتابعة عملية لحث الطلاب على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، رافعة في الجولة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

طلاب هندسة البترول يشاركون في الانتخابات

وحرص طلاب كلية هندسة البترول والتعدين، والتكنولوجيا والتعليم والتربية، على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكبير، مما دفع رئيس الجامعة بأن يعرب عن سعادته لهم بما لمسه من وعي بين أبنائه الطلاب وحرصهم على ضرورة المشاركة في هذا الحدث الهام الذي يترتب عليه مستقبل هذا الجيل والاجيال القادمة.

وتوجه رئيس جامعة السويس يرافقه عدد كبير من طلاب الجامعة المغتربين إلى مدرسة المستقبل الابتدائية، وهي إحدى اللجان الست المخصصة للوافدين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.