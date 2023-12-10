نائب بطريرك الكاثوليك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: إقبال ملحوظ

أدلى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، صباح اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية، وأشاد بالإقبال في أول يوم.

توعية الكنيسة الكاثوليكية لأبنائها بأهمية الانتخابات

وقال الأنبا باخوم في تصريحات لـ«الوطن»: «هناك إقبال معقول جدا، خاصة من الشباب وكبار السن، بينما كان أقل في الفئة العمرية الوسطى، وذلك بسبب الالتزام بالعمل».

وأضاف الأنبا باخوم: «نتوقع أن نشهد مزيدا من الإقبال خلال الأيام المقبلة».

وأكد الأنبا باخوم أن الكنيسة الكاثوليكية في مصر تشارك بكل الوسائل الممكنة في التوعية بأهمية الانتخابات ولتسهيل عملية التصويت للناخبين.

وقال: «الكنيسة تؤمن بحق وواجب كل مواطن في المشاركة في الانتخابات، وتعمل على تشجيع المواطنين على الإقبال على التصويت».