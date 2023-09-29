أطفال الكنيسة الكاثوليكية يوزعون حلوى المولد النبوي بشرم الشيخ

احتفل أطفال الكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ بذكرى المولد النبوي الشريف، بتوزيع حلوى المولد على المواطنين والأطفال المسلمين بشرم الشيخ، بمنطقة السوق التجاري القديم، بمحافظة جنوب سيناء مما أسعد قلوب الأطفال من المسلمين والمسيحيين، ولاقي استحساناً من زوار منطقة السوق، اللذين أبدوا إعجابهم بتصرفات الأطفال.

أطفال الكنيسة الكاثوليكية يوزعون حلوي المولد النبوي

وقال القس أرميا نشأت راعي الكنيسة الكاثوليكية، أطفال الكنيسة قدموا التهنئة للمسلمين و خاصة الأطفال وعمال النظافة والعاملين بالمحال التجارية وزوار المدينة وما فعله الأطفال من تعاليم الدين المسيحي الذي يدعو للرابط والتسامح، فيجب علينا تعليم أبنائنا منذ الصغر روح المحبة والرحمة والتسامح وحب شركاء الوطن كما نحب وطننا فنحن نعيش سويا أقباط و مسلمين ونتشارك الأعياد والمناسبات الدينية، تأكيدا لروح الترابط والمودة بين المصريين جميعا».

القس أرميا: هذه الحلويات هدية للأطفال المسلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف

وأضاف القس أرميا: «علمنا الأطفال أن هذه الحلويات هدية للأطفال المسلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وهي ذكرى يحتفل بها أخواتنا سنويا ونقدم لهم التهنئة كما يقدمون لنا التهنئة ويشاركوننا أعيادنا، ونعتبرها فرصة طيبة لمشاركتهم الاحتفال وإدخال جو من الفرحة والبهجة على الجميع، فنحن نسيج واحد نتشارك الوطن ونتشارك الحياة بحلوها ومرها وما يحدث اليوم لتوصيل رسالة للجميع نحن مصريون متحابون ننشر روح السلام في مصر بأكملها».

وقالت جيرالدين، وهي من الأطفال المشاركين بتوزيع الحلوى: «أنا جئت اليوم لأشارك أصحابي وأقوم بتوزيع الحلوى على المسلمين في عيدهم».

كما قالت كريستينا: «أنا سعيدة جدا أني جئت اليوم لأهنئ أصحابي وأخواتي المسلمين بعيدهم وأهديهم حلويات تسعدهم».