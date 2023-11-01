مجلس الشباب المصري يُدين قصف مخيم جباليا: غزة تحولت لسجن جماعي

أدان مجلس الشباب المصري، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد على 400 شهيد ومصاب، وتوالي واستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها الصارخة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإصرارها على تصعيد الأزمة وتعقيدها.

مجلس الشباب المصري يُدين قصف مخيم جباليا

وحذر المجلس، من استمرار تلك الهجمات التي تستهدف الفلسطينيين والمدنيين العزل في محيط المراكز العلاجية والمستشفيات الطبية وأماكن الإيواء التي يلجأون إليها هربًا من القصف الإسرائيلي المتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وناشد المجلس جميع الأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع والوقف الفوري لها، مشيرا إلى تقريره الصادر يوم 27 أكتوبر 2023 والذي ندد فيه وحذر من استمرار استهداف المباني السكنية للمدنيين وتدمير البنية التحتية الأساسية وفرض قيود على مقومات وموارد الحياة الأساسية من المياه وإدخال الأدوية والكهرباء الذي يؤدى إلى وقوع خسائر كارثية بالأرواح في صفوف المدنيين من شعب فلسطين المحتلة، الأمر الذي يرقى إلى جريمة حرب تتمثل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجاء بالتقرير أن غزة تحولت إلى سجن جماعي عملاق قد صدرت به أحكام مسبقة بالإعدام وتحول إلى مقبرة جماعية تعد هي الأكبر في القرن الثاني والعشرين.

وطالب المجلس بتكاتف المجتمع الدولي بتكثيف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة المحنة التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني والسعي لإجبار سلطات الاحتلال على وقف العدوان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.