«صحة كفر الشيخ»: تقديم خدمات مبادرة «100 يوم صحة» أمام مقار لجان الانتخابات

تابع الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، استعدادات القطاع الصحي لتأمين العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة وجود فريق صحي مستعد على مدار الساعة للتعامل مع أي حالة صحية طارئة تحدث أثناء التصويت.

التعامل الفوري مع أي مشكلة

ووجّه وكيل الوزارة بالبقاء على تواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بديوان المديرية للتعامل الفوري مع أي مشكلة فور حدوثها، كما جدد التأكيد على الجميع بضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.

فريق «100 يوم صحة» أمام اللجان

ومن جانبه، قام الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، بالمرور على الوحدات التي تحتوي على لجان انتخابية للوقوف على مدى جاهزيتها للعملية الانتخابية.

وأفادت الدكتورة آمال حجاج، مدير الرعاية الأساسية ومنسق مبادرة «100 يوم صحة» بكفر الشيخ، بوجود فريق الحملة أمام مقار اللجان الانتخابية، وذلك لتقديم خدمات الحملة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وتضم محافظة كفر الشيخ 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، و508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، لاستقبال مليوني و339 ألفاً و800 ناخب.