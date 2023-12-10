أشرف سنجر: الإقبال الكبير للمصريين على الانتخابات الرئاسية كان متوقعا

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الإقبال الكبير للمصريين على الانتخابات الرئاسية كان متوقعًا لأكثر من سبب، مشيرًا إلى أن تصويت المصريين بالخارج كان مؤشرًا على ذلك.

وأضاف «سنجر»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «تصويت المصريين بهذا الزخم تأكيد لدور مصر في ظل أزمة غزة، إذ يختار المصريون من يمثلهم ويدعم قرارهم في ظل الظروف الأمنية الإقليمية الخطيرة».

كل مصري عليه إثبات قدرة المصريين على اختيار رئيسهم

وتابع، أن نزول المصريين بهذا الشكل الكبير بأن العالم تستكمل مسيرتها السياسية والممارسة الديموقراطية وتؤكد أن هذا العمل الشعبوي المصري الوطني التزام، مشددًا على أن كل مصري عليه إثبات قدرة المصريين على اختيار رئيسهم.

المواطنين يصطفون في الطوابير رغبة في التصويت مع فتح باب اللجان

وذكر أن المواطنين يصطفون في الطوابير رغبة في التصويت مع فتح باب اللجان وهو ما يؤكد على الزخم بسبب المسؤولية التي تقع على عاتق كل مصري ومصرية وأن يثبت للعالم أن مصر ثابتة ومستقرة وأمنها الداخلي قوي والشعب المصري يقدم صورة انسيابية لهذه العملية السياسية المحترمة.