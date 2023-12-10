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انتخابات المصريين بالداخل

حزب «مصر القومي»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني عظيم

كتب:

هاجر عمر
03:07 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

وصف روفائيل بولس رئيس حزب «مصر القومي»، اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، بـ«العُرس الديموقراطي»، مناشدا المصريين بجميع فئاتهم وانتمائتهم السياسية التوجه إلى صناديق الاقتراع على مدار الأيام الثلاثة، ليقولوا كلماتهم في الصناديق.

أضاف «بولس»، في مداخلة هاتفية بالقناة الأولى المصرية، أن المشاركة بالانتخابات واجب وطني، مشيرا إلى أهمية مشاركة المواطنين واختيار المرشح الذي يتفق مع رؤيتهم من بين 4 مرشحين في انتخابات تعددية شفافة ونزيهة.

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بقلم هاجر عمر