حزب «مصر القومي»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني عظيم

وصف روفائيل بولس رئيس حزب «مصر القومي»، اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، بـ«العُرس الديموقراطي»، مناشدا المصريين بجميع فئاتهم وانتمائتهم السياسية التوجه إلى صناديق الاقتراع على مدار الأيام الثلاثة، ليقولوا كلماتهم في الصناديق.

أضاف «بولس»، في مداخلة هاتفية بالقناة الأولى المصرية، أن المشاركة بالانتخابات واجب وطني، مشيرا إلى أهمية مشاركة المواطنين واختيار المرشح الذي يتفق مع رؤيتهم من بين 4 مرشحين في انتخابات تعددية شفافة ونزيهة.