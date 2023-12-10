الكاتب الصحفي مصطفى عمار يدلي بصوته في الانتخابات (صور)

أدلى الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير «الوطن»، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة الأورمان الثانوية بنات بالدقي.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، بين 4 مرشحين، في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها الناخبون بأصواتهم، 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، وتتنوع ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.