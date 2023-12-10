محافظ الشرقية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنه الوافدين بمدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بمدينة الزقازيق، حرصاً منه على ممارسة حقه الدستوري والقانوني كمواطن يقوم بالإدلاء بصوته ويشارك في إختيار رئيس الجمهورية.

الانتخابات تسير بشكل منتظم

أكد محافظ الشرقية، أن الانتخابات تسير بشكل منتظم وجاري المتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، للوقوف على أي مشاكل أو عقبات قد تعيق عملية التصويت ولتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأوضح محافظ الشرقية، أن توافد المواطنين منذ الصباح الباكر على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم يؤكد حرص المواطن الشرقاوي على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي للحفاظ علي مكتسبات الدولة المصرية، مؤكداً أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية وكذا رفع درجة الإستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الإنتخابية.

وقال المحافظ ادعو جموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب والمرأة للمشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها وشبابها، لافتا إلى ان المرحلة الحالية تحتاج تكاتف جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.