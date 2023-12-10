رئيس حزب الغد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، قبل قليل بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل اللجنة رقم 3 بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.

وحضر رئيس حزب الغد إلى المقر الانتخابي بصحبة عشرات من أعضاء الحزب، فيما انضم إليهم عدد من الناخبين حاملين أعلام مصر ومرددين الأغاني الوطنية.

وشهدت لجان منطقة الزمالك بالقاهرة توافد المواطنين مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأمام المقر الانتخابي بمدرسة الفنون الجميلة اصطف عشرات المواطنين من مختلف الأعمار في انتظار فتح باب اللجان وبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة، فيما حمل المواطنون أعلام مصر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.