محمول على الذراعين.. مواطن من ذوي الهمم يدلي بصوته بانتخابات الرئاسة بأسيوط

لم تمنعه إعاقته أن يذهب إلى اللجنة الانتخابية، بعدما طالب المواطن «صدام عبد الحكيم» من ذوي الاحتياجات الخاصة، أسرته بضرورة حمله إلى الانتخابات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والإدلاء بصوته الانتخابي حاملا علم مصر وذلك بلجنة مدرسة الثورة بقرية البربا التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط.

وقال صدام عبد الحكيم: «أكدت لأسرتي أنني أرغب في الادلاء بصوتي رغم مرضي وإعاقتي وذلك لم تمنعني من ممارسة حقي الدستوري وقد اخترت من هو أحق برئاسة مصر العظيمة واستمرارا لمسيرة التنمية والبناء في بلدي ولابد على كل مواطن مصري أصيل أن يشارك في الانتخابات الرئاسية ويختار من يقرر وينهض بالبلد وتنميتها والحفاظ علىها من كل سوء».

وانطلقت صباح اليوم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط وسط تواجد كبير للمواطنين أمام اللجان، وبدأت عملية الاقتراع في التاسعة صباحا

يذكر أن محافظة أسيوط تضم 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركزا انتخابيا موزعا على 15 لجنة عامة، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية وتكليف رؤساء المراكز والمدن بمراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء والاطمئنان على جاهزيتها في نقاط التمركزات الخاصة بها لمواجهة أي طارئ.