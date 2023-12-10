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انتخابات المصريين بالداخل

نائب محافظ القاهرة يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024

كتب:

وائل فايز
03:01 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
نائب المحافظ يدلي بصوته

نائب المحافظ يدلي بصوته

أدلى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بصوته منذ قليل، في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية في المعادي.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

وأكد نائب محافظ القاهرة عقب إدلائه بصوته، أهمية المشاركة في الانتخابات بإعتبارها واجب وطني على كل مواطن مصري.

 وشارك نائب المحافظ، في جولة تفقدية أجراها اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لعدد من لجان المنطقة الشرقية، من بينها لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر ولجان حي المطرية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من توافر الوسائل كافة التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

تحقيق تجربة ديمقراطية

 وشهدت لجان القاهرة، إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين، وأشاد المحافظ بوعي المواطنين والمشاركة بفاعلية في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة، لإظهار الوجه الحضاري لمصر، وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادتهم.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.