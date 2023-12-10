رئيس «صناعات مواد البناء»: المشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني

دعت غرفة صناعات مواد البناء برئاسة أحمد عبد الحميد، إلى ضرورة النزول والمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدة أنّ المشاركة واجب وطني ورسالة تؤكد الاستقرار والأمن والأمان في مصر.

المشاركة الفعالة في جميع الاستحقاقات الدستورية

وأكد «عبد الحميد» ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع في الاستحقاق الدستوري بالانتخابات الرئاسية، وترسيخ مبدأ المشاركة الفعالة في جميع الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، لما لهذا المشهد من انعكاسات اقتصادية ومجتمعية تمس حياة المواطن نفسه.

وقال إنّ مشاركة مجتمع الأعمال في الانتخابات الرئاسية، له أهمية كبيرة اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أنّ الأمن والاستقرار من أهم المكاسب التي يعكسها النزول وأداء الواجب الوطني.

تعزيز النمو الاقتصادي

وأكد أنّ مجتمع الأعمال في مصر، يدرك الضغوط والتحديات الراهنة التي تواجه مصر، وأنّ الجميع لديه مسؤولية مشتركة في تجاوز التحديات والمساهمة في تبني السياسات الاقتصادية التي تؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، ودعم سياسات تعزيز روح المبادرة والابتكار، وتوفير بيئة مناسبة للأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة.

وأشار رئيس غرفة صناعات مواد البناء، إلى أنّ المشاركة في الاستحقاقات الدستورية كافة، يساهم في خلق بيئة مستقرة وثقافة سياسية تشجع على الاستثمار والتطور.