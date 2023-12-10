«إكسترا نيوز»: إقبال كبير على التصويت في انتخابات الرئاسة بالغربية

رصد مصطفى أبو عطا مراسل قناة «إكسترا نيوز» من محافظة الغربية، إقبال المواطنين على لجنة مدرسة أم المؤمنين في طنطا للتصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 بتوافد الكثير من المواطنين أمام المقار الانتخابية.

وقال «أبو عطا»، في رسالة على الهواء: «بعض الشباب يساعدون الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، كما يتواجد التحالف الوطني وشباب حياة كريمة لمساعدة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم، دعما للدولة المصرية».

وأضاف، أن تعداد سكان «الغربية» أكثر من 5 ملايين نسمة، منهم 3 ملايين نسمة لهم حق التصويت موزعين على 14 لجنة عامة و693 فرعية.

وتابع: «هنا في يوم كرنفالي واحتفالات كبيرة تتواجد جميع الجهات التنفيذية في محافظة الغربية من أجل مساعدة الناخبين على مدار الأيام الثلاثة بدءًا من اليوم حتى اليومين المقبلين».