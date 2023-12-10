خسائر 13 مليار دولار في 18 يوما.. «مقاطعة مزدوجة» تدفع «ستاربكس» لحافة الانهيار

«ستاربكس» واحدة من أشهر العلامات التجارية في صناعة القهوة على مستوى العالم، سجلت خسائر قياسية في الأسابيع الماضية، لم تتكبدها منذ تاريخ إنشائها في عام 1992، حيث تراجع سعر السهم بنسبة تصل إلى 11%، خلال 12 جلسة منذ 17 نوفمبر الماضي، وحتى 5 ديسمبر الجاري، هو ما يمثل خسارة بقيمة 13.3 مليار دولار في تلك الفترة فقط، وفق موقع (CNBC) الاقتصادي.

مقاطعة مزدوجة لـ«ستاربكس»

ودفعت الاعتداءات المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، شركة «ستاربكس» إلى مأزق لا تحسد عليه، إذ تعاني من مقاطعة «مزدوجة»، سواء من داعمي دولة الاحتلال، أو من مؤيدي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

فمع بداية عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، ظهر موقف «ستاربكس» واضحاً وصريحاً بدعمها لدولة الاحتلال، مما جعل دعوات المقاطعة تجتاح العالم، بسبب دعمها لهذا الكيان.

إلا أنه مع استمرار العدوان، ظهرت تغريدة من نقابة اتحاد عمال «ستاربكس»، والتي تستخدم شعاراً يشبه الشعار الخاص بالشركة، تعلن أنها تدعم القضية الفلسطينية، ووضعت العلم الفلسطيني على صفحتها، مما أدى إلى تهديدات ومقاطعات من المتضامنين مع دولة الاحتلال، مما دفع العلامة الشهيرة للقهوة إلى رفع دعوة ضد النقابة العمالية، متهمة إياها باستخدام اسم الشركة وشعارها في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الفلسطينيين.

لم تتوقف خسائر الشركة عند هذا الحد، فقبل يوم واحد من هبوط سعر الأسهم، أضرب آلاف العاملين من عمال الشركة في المتاجر، احتجاجاً على عدم تعيينهم، واعتبروا أنهم تلقوا وعوداً وهمية من إدارة الشركة منذ عامين، بدون نتيجة.

انخفاض سعر السهم في البورصة لأدنى مستوى

وتعاني العلامة التجارية العالمية من أزمات طاحنة كبدتها الكثير من المليارات، إذ أصبحت في مرمى المقاطعة، نتيجة موقفها من عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصةً في الدول العربية، بسبب دعمها الواضح والصريح للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبسبب الأحداث المضطربة التي يمر بها العالم، أصبحت «ستاربكس» في مهب الرياح، وفق أحد المحللين الاقتصاديين لصحيفة «إيكونوميك تايمز»، في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات المقاطعة، كما يشكل استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، أحد أكبر التحديات التي تواجهها الشركة.

وبحسب موقع «سكاي نيوز»، يجري تداول سهم العلامة التجارية لشركة «ستاربكس» في البورصة، عند سعر 95.80 دولار للسهم، وهو انخفاض كبير مقارنة بالسعر السابق، حيث كان يتم تداول السهم عند سعر 115 دولارأً.