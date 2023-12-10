وزير التنمية المحلية: متابعة سير العملية الانتخابية حتى نهاية أعمال التصويت

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، سير العملية الانتخابية في انتخابات الرئاسة مع المحافظين، إذ أجرى عددًا من الاتصالات مع المحافظين للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وتذليل أي عقبات.

وأشار المحافظون خلال تواصلهم مع وزير التنمية المحلية إلى انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد وإقبال كثيف من الناخبين على اللجان من كل الفئات العمرية الشباب والمرأة وكبار السن.

وقدّم اللواء هشام آمنة، الشكر إلى المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات على الجهود التي يقومون بها لتذليل أي عقبات أو تحديات وتقديم كل التسهيلات للناخبين والخروج بمشهد انتخابي يليق بالمحافظات والدولة المصرية.

حق دستوري

وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تنسيق وتعاون كامل على مدار الساعة مع المحافظين وجميع الجهات المعنية بمتابعة العملية الانتخابية للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع كحق دستوري وواجب وطني للجميع.

كما أشار تقرير وزارة التنمية المحلية بعد ظهر اليوم إلى أن اليوم الأول للعملية الانتخابية شهد انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا.

مشهد حضاري

وأشاد اللواء هشام آمنة بالمشهد الحضاري للمواطنين أمام اللجان الانتخابية في جميع المحافظات وحرص المواطنين على التواجد أمام اللجان إدراكاً منهم بأهمية دورهم الإيجابي في مسيرة الوطن، مشيداً بدور عظيمات مصر من السيدات والفتيات حيث سجلت المرأة حضورا حاشدا وكبيرا في جميع المحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التواجد والمتابعة لسير العملية الانتخابية حتى نهاية أعمال التصويت مساء اليوم.