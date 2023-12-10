رئيس حزب الجيل: إقبال الناخبين على لجان الانتخابات مظهر حضاري

أدلى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا: «أدينا واجبنا الوطني، وندعو جماهير شعبنا إلى النزول والذهاب إلى اللجان الانتخابية للتصويت».

وأضاف الشهابي: «مصرنا في مفترق طرق، والأعداء يتربصون بنا وجماعات الشر تتحالف معهم، تماسك الجبهة الداخلية خلف الدولة، نجاة للوطن الغالي»، مشيرا إلى أنّ ارتفاع نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بجانب أنها إعلان عن رقي الشعب وعنوان لحضارة الوطن، فإنّها رسالة شديدة الأهمية لأصحاب المخططات المعادية تقول لهم أن مصر عصية على الكسر وان شعبها قبل التحدي وسيقف خلف الدولة ومؤسساتها وقائدها المنتخب وقواتها المسلحة لتحافظ على أمنها القومي وحدود الوطن المقدس وتحمى قضيتنا الأولى قضية فلسطين من التصفية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد أن الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت مظهرا حضاريا باصطفاف الناخبين أمام اللجان الانتخابية ليصلوا إلى مقر اللجنة الفرعية والى الصندوق الانتخابي ما يزيد هذا المشهد الراقي مظهر الأسرة المصرية وهى تذهب معا إلى اللجان الانتخابية للتصويت.