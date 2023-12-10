سائح ألماني وزوجته يحملان أعلام مصر أمام لجان الانتخابات الرئاسية بمرسى علم

ظهر سائح ألماني يدعى «أودو» وزوجته «جابي» حاملين أعلام مصر أمام إحدى اللجان الانتخابية في مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، إذ يعشقان مصر والمصريين ويترددان على زيارة مرسى علم أكثر من مره في السنة الواحدة، فأحبّا المصريين ويحرصان على المشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية.

سائحان ألمانيان في الانتخابات الرئاسية

تعبر جابي لـ«الوطن» عن سعادتها بمشاركة المصريين أجواء الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن مصر تشهد انتخابات في مشهد حضاري، حيث توافد المصريون على لجان الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيسهم أمر يدعو إلى الفخر.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن السائحة الألمانية جابي تحرص على زيارة مصر برفقة زوجها الألماني أكثر من مرة في العام الواحد، وأنها تعشق مصر والمصريين ودائما تشارك في احتفالات المصريين بالأعياد والمناسبات الوطنية، ولها عدة أصدقاء مصريون تحرص على زيارتهم في مرسى علم.

الانتخابات الرئاسية في مرسى علم

وأشار أحمد الدقاق امين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ الوطن إلى أن مدينة مرسي علم جنوب محافظة البحر الأحمر تضم 7 لجان انتخابية بها 879‪2 ناخب لافتا إلى توافد الناخبين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم منذ التاسعة صباحا منذ فتح باب اللجان.