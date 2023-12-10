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انتخابات المصريين بالداخل

لقاء سويدان بعد إدلائها بصوتها: سعيدة بمشهد إقبال المواطنين على الانتخابات

كتب:

خالد فرج
09:29 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
لقاء سويدان

لقاء سويدان

أدلت الفنانة لقاء سويدان بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مدرسة الثانوية بنات بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر.

لقاء سويدان تدلي بصوتها في الانتخابات

وقالت لقاء سويدان لـ«الوطن»، إنها سعيدة بالمشهد الانتخابي وإقبال المصريين بكثافة على مقار لجانهم الانتخابية، مضيفة أنها تدعو الجميع بالنزول للانتخابات، لأن صوت كل مصري مهم، ويُعد واجبا وطنيا في الوقت ذاته، بحسب كلامها.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.