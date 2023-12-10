لقاء سويدان بعد إدلائها بصوتها: سعيدة بمشهد إقبال المواطنين على الانتخابات
كتب:
خالد فرج
09:29 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
لقاء سويدان
أدلت الفنانة لقاء سويدان بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مدرسة الثانوية بنات بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر.
لقاء سويدان تدلي بصوتها في الانتخابات
وقالت لقاء سويدان لـ«الوطن»، إنها سعيدة بالمشهد الانتخابي وإقبال المصريين بكثافة على مقار لجانهم الانتخابية، مضيفة أنها تدعو الجميع بالنزول للانتخابات، لأن صوت كل مصري مهم، ويُعد واجبا وطنيا في الوقت ذاته، بحسب كلامها.