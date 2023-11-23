لقاء سويدان: مسلسل الوصفة السحرية يدور في إطار اجتماعي كوميدي (صورة)

تواصل الفنانة لقاء سويدان، تصوير مشاهدها في مسلسل «الوصفة السحرية»، إذ تؤدي دورا مختلفا تماما عن ما قدمته من قبل، وتظهر بلوك وشخصية مختلفة.

تفاصيل شخصية لقاء سويدان فى مسلسل الوصفة السحرية

قالت لقاء سويدان، في بيان إن مسلسل الوصفة السحرية يدور في إطار اجتماعي لايت كوميدي عن العلاقات بين الأزواج والأصدقاء بشكل مميز.

مسلسل «الوصفة السحرية»

مسلسل «الوصفة السحرية» يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلا من شيري عادل، وإسلام جمال، ولقاء سويدان، وهيدي كرم، وعمر الشناوي، وبسمة داود، وكارولين عزمي، وسلوى محمد علي، وعماد رشاد، ومحمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

يذكر أن شيري عادل انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمين جديدين، الأول «أصل الحكاية» وهو من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيري عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلي، علاء مرسي، يوسف عثمان، عابد عناني، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، والذي تجسد خلاله شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات.