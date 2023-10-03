لقاء سويدان تؤيد ترشح الرئيس السيسي للانتحابات المقبلة: حقق إنجازات كبيرة

أشادت الفنانة لقاء سويدان بالإنجازات التي شهدتها مصر على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة.

لقاء سويدان تعلن دعمها الكامل لـ الرئيس السيسي

وأعلنت سويدان عن دعمها الكامل وتأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة رئاسية جديدة، قائلة إنها ستدلي وتشارك في الانتخابات بصوتها، ومؤكدة دعمها للرئيس السيسي قلبا وقالبا.

وأضافت لقاء سويدان لـ«الوطن»: «أؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، خاصة أن مصر تشهد حاليا تطورا وإنجازا كبير، بعد التغييرات التي حدثت مؤخرا».

وتابعت، «أتمني من كل الشعب المصري، أن يدعم الرئيس السيسي، ويدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، لأنه حقق إنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية سواء كانت في الملف الطبي من خلال بناء مستشفيات والاهتمام بالفقراء».

عبد الفتاح السيسي يعلن ترشحه

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن»، الذي اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية لنداء الشعب المصري.