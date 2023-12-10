حزب المؤتمر يشيد باحتشاد المصريين أمام اللجان الانتخابية: موقف مشرف

أدلى الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنه مدرسة صلاح الدين بالقاهرة الجديدة.

وأعرب عن سعادته بالمشهد الحضاري للناخبين أمام مراكز الاقتراع، لافتا إلى أن احتشاد المصريين أمام اللجان، وكثافة المشاركة موقف مشرف، ورسالة للعالم بأن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف أن الشعب أثبت قدرته على مواجهة التحديات والصعاب، وثقته في مؤسسات الدولة.