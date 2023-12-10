طوابير شبابية أمام اللجان الانتخابية في مصر الجديدة

شهدت لجنة الشهيد يسري عميرة بدائرة مصر الجديدة إقبالًا كبيرًا من الشباب والفتيات للمشاركة والإدلاء بصوتهم الانتخابي.

وقال مصطفى ياسر، أحد الشباب المشاركين، إنَّه جاء للجنة الانتخابية تلبية للواجب الوطني، مضيفًا «احنا نازلين علشان نختار اللي هيحكمنا ونقول رأينا، ولازم أي حد ينزل ويشارك ويكون إيجابي».

بينما قالت مها خالد، إحدى المشاركات في الانتخابات: «احنا شوفنا خلال السنوات الماضية إن المرأة ليها دور والنهاردة بنكمل دورنا وبنقوم بواجبنا علشان بلدنا».