نهال عنبر: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

حرصت الفنانة نهال عنبر على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بأول أيامها، فى لجنتها الانتخابية بمدرسة القومية فى العجوزة.

نهال عنبر تدلي بصوتها في الانتخابات

وقالت نهال عنبر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المشاركة واجب وطني يجب المشاركة بها لأننا نعيش فى فترة صعبة وخطر، ومصر تحمي وشعبها، ولابد من دعم الدولة.

وانطلقت صباح اليوم الانتخابات الرئاسية 2024، بجميع المحافظات وشهدت حشدا جماهيريا كبيرا، وتستمر لمدة 3 ايام متتالية.