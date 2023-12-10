«القاهرة الإخبارية»: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تشمل كافة المناطق في قطاع غزة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن مدينة غزة ليست المنطقة الوحيدة التي تتعرض لاستهدافات عنيفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن مشاهد القصف تتكرر في حي الزيتون، وفي المناطق الشرقية من قطاع غزة، والتي تشهد اشتعال النيران فيها بشكل كبير جداً، وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم هذا النهج في مناطق عديدة من القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أنه بناءً على الأنباء الواردة من مناطق مختلفة، فإن شمال قطاع غزة ومنطقة «جباليا»، تتعرض لاستهدافات عنيفة جدًا، أدت إلى تصاعد ألسنة اللهب والنيران، واشتعال الحرائق في عدد من المناطق، وأيضًا في المنطقة الشرقية، ومنطقة خان يونس، في جنوب القطاع، التي تتعرض لهجمات واستهدافات عنيفة، تسببت أيضاً في اشتعال النيران بأنحاء المنطقة، فضلاً عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقترب من المستشفى الأوروبي

وتابعت «عوكل» أن الاحتلال الإسرائيلي يقترب من محيط المستشفى الأوروبي، حيث أن العديد من المناطق تتعرض لاستهدافات بنفس آليات الهجمات، وهناك كثافة في حدة الغارات الإسرائيلية على العديد من مناطق غزة، ويصعب على الأطباء وأعضاء الفرق الطبية الوصول إلى أماكن الضحايا، بسبب شدة القصف.