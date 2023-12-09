استشهدت جوعا .. كيف قتل الاحتلال الإسرائيلي الطفلة جنى قديح في غزة؟

أكثر من شهرين مرا على العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بحجة القضاء على حركة حماس، مارست خلالها قوات الاحتلال كل أعمال العنف اللا إنساني، وآخرها كان حرب الجوع الذي أصبح سلاحًا في صالح الاحتلال حتى قُتلت الطفلة جنى قديح جوعًا .. لتصبح «شهيدة الجوع» بسبب فرض حصار على بلدتها منعت خلالها دخول الطعام.

الطفلة جنى شهيدة الجوع

ونشرت صحيفة قدس مقطع فيديو يظهر معاناة الطفلة جنى التي تبلغ من العمر 15 عامًا، التي استشهدت بسبب الجوع ونقص الأوكسجين، في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة الفلسطينية فإن الطفلة جنى قديح المصابة بالشلل الدماغي، نازحة مع عائلتها لمدرسة الطيبة في بلدة عبسان جنوب قطاع غزه المحاصرة من قبل جيش الاحتلال الذين منعوا دخول أغذيتها عدة أيام، ما تسبب في وفاتها جوعًا.

تغطية صحفية: "عقب تحذيرات دائمة بأن أطفال غزة يتضورون جوعًا، وقد يتحول الأمر إلى كارثة وشيكة.. ارتقاء طفلة فلسطينية؛ بسبب الجوع في غزة!". pic.twitter.com/2FdsFm7Grm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 9, 2023

وقالت عمة الطفلة إن جنى طفلة مصابة بالشلل الدماغي تحتاج نوعا معينا من الغذاء انقطع توافره نتيجة الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على بلدتها.

وأكد التقرير، إن الطفلة جنى ليست الأولى بل سبقتها حالات مماثلة، فمنذ تصاعد حرب التجويع ضد أهالي القطاع طالبت المنظمات العالمية وخاصة الأمم المتحدة بمؤسساتها الثلاث، بالوقوف على مسؤوليتها وعدم التواطؤ في حرب التجويع في قطاع غزة.

مسؤول أممي: 9 من كل 10 لا يأكلون في غزة

قال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، في بيان صدر اليوم السبت، إن هناك مخاوف من وجود مجاعة في قطاع غزة، مضيفًا أن 9 من كل 10 لا يأكلون كل يوم، فمن الواضح أن المساعدات لا تدخل إلي القطاع.

وأضاف أن جيش الاحتلال يعوق الحصول على تصاريح لدخول الشاحنات عبر المعبر، كما أنه يعوق عمليات الإغاثة حتى الآن.