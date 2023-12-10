وكيل «تعليم المنيا» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية بمدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية العسكرية.

إقبال كبير من المواطنين في المنيا على الانتخابات

وأكد حمدي مصطفى أن اللجان الانتخابية تشهد إقبالًا كبيرًا من جموع المواطنين منذ الصباح الباكر، وأنها ليست مجرد انتخاب الرئيس، وإنما واجب وطني في المقام الأول، وتدل على الوعي الكامل لجميع فئات الشعب المصري.

ودعا جموع الشعب إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنّ أهالي المنيا لديهم من الحس الوطني، والوعي الفكري والحضاري، ما يجعلهم حريصين على المشاركة في صنع مستقبلهم بأيديهم.