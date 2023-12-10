«التنسيقية»: احتشاد كبير ومشاركة متميزة للمرأة والشباب بانتخابات الرئاسة  

تتابع غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سير العملية الانتخابية في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك عبر أعضائها وفريق كبير من المتطوعين المتابعين بلغ نحو 20 ألف متطوع، فضلًا عن التنسيق المستمر مع عدد من غرف العمليات لعدة كيانات أخرى، كما جهّزت التنسيقية غرفة عمليات مركزية، وغرفة عمليات للمتابعة الإعلامية، لتغطي التنسيقية من خلال منظومتها كافة المحافظات واللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية.

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب في بيانها الأول عن سير العملية الانتخابية: «رصدنا عبر متابعينا كثافة التصويت واحتشاد المصريين منذ الساعة التاسعة صباحًا وقبلها أمام جميع اللجان الفرعية، ما أوضح مشاركة واسعة للمرأة والشباب بشكلٍ خاص».

وتابع بيان التنسيقية: «رصدنا كذلك عبر متابعينا انتظام سير العملية الانتخابية وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وفتحت كل اللجان في موعدها في تمام التاسعة صباحًا إلا من بعض التأخيرات الطفيفة في بعض اللجان وتم انتظام سير العملية الانتخابية».

وتُجرى العملية الانتخابية بمتابعة كبيرة من المنظمات الدولية والسفارات ومنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية، وبتغطية إعلامية واسعة تشمل كافة وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، لضمان مزيد من الشفافية والنزاهة.

ورصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب توافر جميع الضمانات في جميع اللجان، حيث توفر ساتر في اللجان ليدلي الناخب بصوته خلفه دون اطلاع أحد على تصويته، وكذلك عدم وجود أي توجيه لانتخاب أي من المرشحين وأن كافة اللجان تطبق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.