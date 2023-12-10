بـ«أعلام مصر».. إقبال على لجان الانتخابات الرئاسية في مطروح (صور)

شهدت لجان محافظة مطروح إقبالا ملحوظا مع بدء العملية الانتخابية في ساعاتها الأولى، في أجواء وطنية وعرس انتخابي كبير يحتفي به أبناء المحافظة، والذين توافدوا على اللجان مع انطلاق فعاليات عملية التصويت.

ناخبون بأعلام مصر أمام لجان مطروح

وحمل الناخبون، اليوم، أعلام مصر أمام اللجان في فرحة على وجوه جميع الأهالي في اللجان الانتخابية مع إنطلاق إنتخابات الرئاسة في جميع مدن ومحافظات مصر ومنها محافظة مطروح.

تسهيلات للناخبين خلال الإدلاء بالأصوات

وقدم أعضاء اللجنة للناخبين في مدرسة باحثة البادية بمدينة مرسى مطروح التسهيلات اللازمة لجميع الناخبين داخل اللجان أثناء عملية التصويت، في ظل الاقبال الشديد مع النظام في عملية التصويت من ناخب إلى ناخب تباعاً.

إقبال شباب القبائل على اللجان الانتخابية بمدن مطروح

وتوافد شباب قبائل مطروح من مختلف العائلات والتركيبات القبلية على اللجان الانتخابيه خلال الساعات الأولى، من بدء عملية الاقتراع حرصاً من جميع أبناء محافظة مطروح من مختلف الأطياف على الذهاب للجان والمشاركة والإدلاء بصوته في هذا العرس الوطني الكبير الذي تشهده مصر في جميع محافظاتها منذ بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

واصطف المئات من شباب محافظة مطروح، اليوم، خلال أول أيام انتخابات الرئاسة أمام اللجان في مختلف مدن المحافظة السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والحمام وسيوة، منهم من يرتدي الزي البدوي التراثي الأصيل، وآخرون يرتدون الأزياء التقليدية، في ظل إقبال من شباب مطروح علي اللجان من أجل التصويت.