وكيل أوقاف كفر الشيخ يشيد بالانتخابات الرئاسية: مشهد وطني ينم عن عظمة المصريين

تابع الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، سير أعمال الانتخابات الرئاسية 2024، في عدد من اللجان، بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وعلى حمدون، مدير عام إدارة أوقاف غرب كفر الشيخ.

وكيل الوزارة: المشهد الوطني ينم عن عظمة الشعب المصري العظيم

وأكد وكيل الوزارة، أنّ هذا المشهد الوطني ينم عن عظمة الشعب المصري، وأنّه لم يخب ظن من يراهن بصدق على عظمة هذا الشعب، مقدماً الشكر لعلماء وأئمة وزارة الأوقاف، والشيوخ والشباب والسيدات، وجميع من وقفوا بحب ليُبرهنوا عن حُبهم لهذا الوطن ويوجهون صفعة قوية للمتربصين به.

وأعرب وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، عن سعادته بالمشهد الانتخابي، قائلاً: «لقد خرج الناخبين بحب ووعي وطني وكانوا جميعًا رجالًا ونساءً وشبابًا على مستوى التحدي والمسئولية، وهم يقفون في الصفوف ربما لفترات طويلة دون كلل أو ملل وكأنهم جاءوا لاستلام جوائزهم، نعم وأي جائزة أعظم من أمن الوطن واستقراره واستكمال مسيرة بنائه في مواجهة التحديات الجسام التي تحيط بنا، فتحية كبيرة لهذا الشعب العظيم وتلك المشاركة الواسعة وهذا الوعي الوطني العظيم وتحيا مصر حرة أبية».

14 لجنة عامة بكفر الشيخ

وتضم محافظة كفر الشيخ 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، و508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، لاستقبال مليوني و339 ألفاً و800 ناخب.