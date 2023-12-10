«إسحاق» يصطحب أسرته في الانتخابات الرئاسية: «بعلمهم أهم دروس الحياة»

في جو أسري جميل محفوف بحب الوطن والإحساس بالمسؤولية، جاء إسحاق لبيب، مُصطحبًا زوجته وطفليه حاملين الأعلام، إلى لجنة الشهيد محمد فريد بحلوان، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

«إسحاق» اعتاد المشاركة في الانتخابات

بإحساس كبير بالمسؤولية كأب وكمواطن مصري، بدأ «إسحاق»، صاحب الـ41 عامًا، يروي لـ«الوطن»، كواليس قدومه إلى لجنة الانتخاب رفقة زوجته وأطفاله، موضحًا أنه وزوجته اعتادا هذا الأمر منذ زواجها قبل 10 سنوات، وفي كل مرة يمارسان حقهما الدستوري ويؤديان دورهما الوطني بكل حب وترحيب، بل ويعتبران الأمر رحلة قصيرة ممتعة.

«ده دورنا وواجبنا تجاه بلدنا، لازم نشارك ونعبر عن رأينا بفهم ووعي»، قالها الزوج، الذي حرص على اصطحاب طفليه أيضًا للجنة الانتخابات ليشكل لديهما هذه العادة الإيجابية وينمي داخلهما حب الوطن منذ الصغر: «لازم أعلّمهم من صُغرهم، ده واجب عليا كأب وكمواطن مصري».

وأشاد الزوج الأربعيني بحسن تنظيم وسير العملية الانتخابية، وبكثافة إقبال الناخبين على مقار اللجان للمشاركة في عملية التصويت، لافتًا إلى أنّ ذلك يعكس مدى الوعي الذي تشكّل لدى الشعب، لا سيما خلال السنوات الماضية، على اختلاف أجناسهم وفئاتهم العمرية.

وعبرت الزوجة ميري ميلاد، صاحبة الـ34 عامًا، عن مُتعتها وإحساسها الكبير بالفرح والفخر لمشاركتها وأسرتها في الانتخابات الرئاسية: «إحنا أجّزنا ولادنا من المدرسة النهاردة علشان ييجوا معانا ويتعلموا إنهم لازم يشاركوا».

وعن قدومها للمشاركة في عملية التصويت رفقة زوجها وأطفالها، أكدت «ميري» أنّها عادة جيدة ومفيدة جدا، تحمي أفراد الأسرة بالكامل من الكسل والتسويف، وبالتالي القيام بالدور والواجب الوطني: «محدش بيفرض حاجة على حد في الاختيار، بس من الضروري والمهم إنّ كل واحد يشارك ويعبر عن رأيه الخاص».

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت اليوم الأحد، وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، ويختار الناخبون واحدًا من المرشحين الرئاسيين الأربعة الذين تضمنتهم القائمة الانتخابية، وهم عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، عبدالسند يمامة، وحازم عمر.