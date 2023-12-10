في حب مصر.. مواطنون من ذوي الهمم أصروا على التصويت في الانتخابات

رغم صعوبة المشوار، وتعبه عليهم لأنهم لهم ظروف خاصة، إلا أن عدد كبير من ذوي الهمم، وكبار السن رسموا صورة مشرفة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 مدفوعين بحب الوطن.

وجاء «محمد أنور» البالغ من العمر 32 عامًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلًا: «أنا الإعاقة ممنتعنيش انزل وأشارك وأقول صوتي ورأي ونزلت كتير أوي شاركت في الانتخابات الرئاسية اللي فاتت ولازم كلة ينظر يشارك بغض النظر عن إعاقته».

تنظيم الانتخابات جيد جدا

وعند سؤاله عن رأيه في الانتخابات في اليوم الاول قال: «أنا نزلت بدري الساعه 8 عشان أقوم بدوري اتجاه وطني وبلدي، والتنظيم جيد جيدا وكمان الناس بتساعدني نظرا لإعاقتي».

محمد يريد رسم مستقبل جيد لمصر

وفي مشهد في حب مصر، أتي عبد الرحمن محمد رشاد وأخته صوفيا، سكان منطقة المعادي، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2020-2024، حاملين حبهم لمصر، للمشاركة في القراع الانتخابي بحب، إذ أنه بمثابة عيد وطني.

وعبر محمد، أنه يريد مستقبل مشرق لمصر، والازدهار لتحقيق أحلام كل المصريين: «نزلت علشان اختار رئيس يمثلني، وأدي حق بلدي عليا، لأني غير حد عاوز مصلحة الوطن»، مؤكدًا أن مصر هي القافية السائرة، والجملة الساحرة، والمقالة الثائرة، والفكرة العاطرة.

كان ذلك هو حال السيدة الخمسينية «زيزي محمد»، التي توجهت في تمام التاسعة صباحا إلى مدرسة الأوقاف الثانوية بنات في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، رغم حالتها الصحية غير مستقرة.