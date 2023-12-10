قاض يخرج لمُسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة بالمحلة الكبرى 

في موقف إنساني، خرج المستشار عادل حمودة ، المشرف على لجنة 24 بمدرسة جودة النادي بحي ثان المحلة الكبرى من اللجنة لمساعدة سيدة مسنة أمام اللجنة لتدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وسمح للناخبة بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالتها الصحية.

لافتة إنسانية

وأشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالمظاهر الإنسانية في كل أنحاء المحافظة وبوعي المواطنين الذى ظهر جليا في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

الكتلة التصويتية

وأوضح « رحمي»، أن المحافظة بها 14 لجنة عامة، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية: 673 مقرا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية 693 لجنة فرعية، وعدد لجان المغتربين: 16 لجنة، وعدد الناخبين: 3 مليون و 544 ألف ، 993 ناخب، عدد السكان: 5 مليون 343 ألفا و756 مواطنا ومواطنة، عدد الذكور 2 مليون 729 ألفا و117 مواطن، وعدد الإناث 2 مليون 614 ألفا 639 مواطنة.