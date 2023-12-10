أمين صناعة مستقبل وطن: الشعب المصري لديه وعي يستحق الشكر عليه

أدلى الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 داخل أحد اللجان في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

الشعب مع الدولة المصرية

وأكد «صبري»، في تصريحات اليوم، أن الشعب المصري لديه وعي يستحق عليه الشكر وعنده إحساس بالخطر والتحدي والمشهد يستحق الشكر، ونحن أمام منظر مشرف وتأكيد على أن الشعب مع الدولة المصرية ومع المستقبل.

صبري يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

ودعا الدكتور سمير صبري، جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مدار الأيام الثلاثة لكي نبعث رسالة للعالم بأن جميع فئات الشعب المصري على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والدولة المصرية.

وأشاد مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي بالحوار الوطني، بالدور الكبير الذي تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة لكي تخرج الانتخابات بالمظهر الحضاري الذي يليق بمصر وتاريخها.