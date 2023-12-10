تزاحم الناخبين على مقار لجان الانتخابات الرئاسية في قرى بني سويف

واصلت لجان القرى في محافظة بني سويف، استقبال المواطنين، وبخاصة في لجنة مدرسة الميمون الابتدائية، حيث احتشد المواطنين لاختيار رئيسهم.

طوابير امتدت لمئات الأمتار

وشهدت اللجان احتشاد المواطنين الذي اصطفوا في طوابير أمام اللجان، تمهيدًا للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

أكثر من مليوني ناخب في محافظة بني سويف

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في محافظة بني سويف، اليوم الأحد، في 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، داخل 450 مقرا انتخابيا، تشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية، وغيرها من المقار الإدارية، و4 لجان للمغتربين بمراكز بني سويف والواسطى والفشن، بإجمالي عدد ناخبين تخطى 2 مليون ناخب.

محافظ بني سويف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأدلى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بصوته في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024، بمقر لجنة مدرسة بني سويف الثانوية الميكانيكية، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في الساعة ا لـ 9 صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم.

محافظ بني سويف يتفقد عددا من المقرات الانتخابية

وتفقد محافظ بني سويف عددا من لجان الاقتراع للاطمئنان على سير عملية الانتخابات، والتأكد من فعالية الإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في يسر وسهولة، حيث اطمأن على توافر كشوف للناخبين الوافدين والمغتربين بكافة لجان الاقتراع بمراكز ومدن المحافظة.